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Kağıthane’de midibüsün kundaklandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 07:58 | Son Güncelleme

Kağıthane’de, park halindeki midibüsün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı ileri sürüldü.

Kağıthane’de, park halindeki midibüsün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı ileri sürüldü. Midibüsten yükselen alevler yanındaki iş yerine sıçrarken, iş yerinin dış cephesi tamamen yandı.
Olay, saat 06.20 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde olan midibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Araç bir anda yanmaya başladı. Midibüsten yükselen alevler, yanındaki elektrik panosu imalathanesinin dış cephesine sıçradı.
Alevleri gören karşı iş yerinin güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, midibüs hurdaya dönerken iş yerini dış cephesi de tamamen yandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemenin ardından şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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