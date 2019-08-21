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Kağıthane'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

Kağıthane'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, duvara çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Murat Sokağı'nda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BNE 777 plakalı servis minibüsü, rampa aşağı inerken henüz bilinmeyen nedenle önce aydınlatma direğine, ardından park halindeki otomobile ve bina duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

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Kağıthane minibüs trafik kazası yaralı

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