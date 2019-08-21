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KAĞITHANE'DE MİNİBÜS EVİN DUVARINA ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 08:45 | Son Güncelleme

"ŞOFÖR BAĞIRARAK GELDİ" Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce elektrik direğine daha sonra bir otomobil ile eve çarparak durdu.

"ŞOFÖR BAĞIRARAK GELDİ"

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce elektrik direğine daha sonra bir otomobil ile eve çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Seyrantepe Mahallesi Murat Sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BNE 777 plakalı minibüs sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki elektrik direğine daha sonra da park halindeki otomobile ve eve çarparak durabildi. Minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü görenler durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakini Ali Altun "Şoför bağırarak geldi. Aşağı doğru gelirken frenleri tutmadı. Önce kaldırımdaki demirlere ve elektrik direğine vurdu. Daha sonra evin duvarına girdi" dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Eve çarparak duran minibüs
Minibüsün çarptığı elektrik direği
Minibüste oluşan hasar
Olay yerindeki itfaiye ekipleri
Polisin inceleme yapması
Aracı hasar gören kişi ile röp.
Mahalle sakini ile röp
Genel ve detaylar

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