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Kağıthane'de minibüs takla attı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 01:30 | Son Güncelleme

 TEM Otoyolu Alibeyköy  kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) TEM Otoyolu Alibeyköy kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazanın sebebinin ise kavşağı kaçıran sürücünün son anda Alibeyköy yönüne sapması olduğu iddia edildi.

Kaza saat 00:00 sıralarında TEM Otoyolu Alibeyköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine doğru seyir halindeki M.K.'nın kullandığı 34 LC 4277 plakalı otomobil en sağ şeritten ilerlerken Alibeyköy sapağına yaklaştığında beyaz renkli hafif ticari araç, kavşağa girip girmemekte kararsız kaldı. Bir anda kavşağa yönelen plakası alınamayan hafif ticari araca çarpmamak için orta şeride yönelen M.K., ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı 34 MF 4243 plakalı minibüse çarptı.

TAKLA ATAN MİNİBÜSTEKİ 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs takla attı. Minibüste bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI
Kazanın ardından diğer araç sürücüleri durarak yaralılara yardım etti. Kazayı gören Sabri Aşıkyürek yaşananları anlattı. Kazanın Kavşağa girip girmemekte kararsız kalan bir araç nedeniyle yaşandığını belirterek, "Araçlar gelirken, orta şeritten biri gelip taksinin üzerine kırıyor. o araçta devrilen minibüse vuruyor. O da takla atıyor. Kaza böyle oluyor yani. O diğer araç, anayoldan çıkıp tali yola girerek kaçıyor. Yaralılar Suriye vatandaşı 4 kişi. Durumları iyiydi. Omuzlarından şikayetçilerdi" dedi.

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