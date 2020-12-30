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Kağıthane’de minibüslere denetim

30.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
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Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm yurtta toplu taşımalar denetlenmeye başlanmıştı.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm yurtta toplu taşımalar denetlenmeye başlanmıştı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sütlüce kavşağında toplu taşıma araçlarını denetledi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol eden polis, araçlarda fazla yolcu olup olmadığına baktı. Uyarılarda bulunan polis ekiplerinin gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. Kontrollerde toplu taşıma araçlarında kurallara uyulduğu görüldü.

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