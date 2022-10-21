Kağıthane’de motosiklet hırsızlığı kamerada

Kağıthane’de 2 hırsız, park halindeki motosikleti bir araca yükleyerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki hafta Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun park alanından bir motosiklet çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayın gerçekleştiği çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde 2 kişinin gözüne kestirdiği motosikleti bir araca yükleyerek götürdüğü tespit edildi. Motosikletin yüklendiği aracın plakasından yola çıkarak yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerden Ö.A.T. (25) polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çalınan motosiklet Şirintepe Mahallesi’nde bir sokak üzerinde park halinde bulunarak sahibine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ö.A.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

