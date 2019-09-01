Kağıthane’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Kağıthane’de, motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen 34 BA 3617 plakalı motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan 34 FZ 3529 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle motosiklet sürücüsü ile sürücünün arkasındaki Muhammet B. isimli genç yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İsmi henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, savrulmanın etkisiyle kafası yere çarpılan arkadaki genç Muhammet B. ise kaza yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Muhammed B.’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı sürücü de Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazaya karışan otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Acı haberi alan yaşamını yitiren gencin aile ve akrabaları olay yerine gelerek, feryat etti. Hayatını kaybeden gencin cesedi yaklaşık iki saat yerde kaldı. Bunun üzerine gencin yakınları duruma tepki göstererek, güvenlik şeridinin etrafında toplanarak kaldırılmasını bekledi.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed B.’nin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Araç ve cesedin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



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