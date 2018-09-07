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Kağıthane'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Tüneli'nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet devrildi.

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE Tüneli'nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet devrildi. Kazada bir kişi ölürken bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahya Albayrak idaresindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet, Kağıthane Tüneli'nde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Batuhan A. olay yerinde öldü, sürücü Yahya Albayrak ise yaralandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Batuhan A.,'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yahya Albayrak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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