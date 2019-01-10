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Kağıthane'de oto kiralama şirketinde silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 02:10 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de oto kiralama şirketindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kağıthane'de oto kiralama şirketinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) KAĞITHANE'de oto kiralama şirketindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştirenleri bulmaya çalışıyor.
Harmantepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde oto kiralama şirketine saat 23:30 sıralarında gelen silahlı kişi yada kişiler, iş yerinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi kasığından vurarak yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine gelenler bir kişinin yaralandığını görünce durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde 4 adet kovan bulunurken, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için civarda bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.

(FOTOĞRAFLI)

Kağıthane'de oto kiralama şirketinde silahlı saldırı: 1 yaralıKağıthane'de oto kiralama şirketinde silahlı saldırı: 1 yaralıKağıthane'de oto kiralama şirketinde silahlı saldırı: 1 yaralıKağıthane'de oto kiralama şirketinde silahlı saldırı: 1 yaralı

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