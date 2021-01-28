Kağıthane’de oto yıkama merkezinde çıkan yangın paniğe yol açtı

Kağıthane’de oto yıkama merkezinde yangın meydana geldi. Çıkan yangın çevredeki vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı.

Olay, gece saat 12.30 sıralarında Kağıthane Galata Deresi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı oto yıkama merkezinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede yıkama merkezinin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

’Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu’

Paniğe yol açan yangına itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevredeki bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

