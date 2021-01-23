HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane’de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı

Kağıthane’de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı

23.01.2021 18:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kağıthane’de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı

Kağıthane’de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförünü ve oğlunu darp eden 3 maganda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğramıştı.

Kağıthane’de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförünü ve oğlunu darp eden 3 maganda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğramıştı. Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü, otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesmişti. Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırmış ardından da şoför ile oğlu M.S.D.’yi darp etmişti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, yaralanan şoför ve oğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı
Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olmasının ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sadabat Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otobüsün araç içi kameralarını ve cep telefonu görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganlar R.V., Y.K. ve H.B.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahısların buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kağıthane’de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarıMeteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı
Regaip Kandili'nin fazileti nedir?Regaip Kandili'nin fazileti nedir?

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Sputnik-V aşısı Türkiye'de üretilecek

Sputnik-V aşısı Türkiye'de üretilecek

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının şokunu yaşadı

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu! Kızı sinir krizi geçirdi

Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu! Kızı sinir krizi geçirdi

Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Eksi 25 derecede yakıt depoları dondu! Mahsur kaldılar

Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Dehşet anları! İETT şoförüne saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.