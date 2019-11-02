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Kağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 00:15 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de belediye otobüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdi

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de belediye otobüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kağıthane Selçuklu Caddesi Arıcılar Yolu üzerinde 22.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki 34 RL 6752 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, önce hızlanarak geçmeye çalıştığı önündeki Mustafa Demirci'nin kullandığı 34 TG 3039 plakalı boş belediye otobüsüne, ardından Ramazan Yılmaz'ın kullandığı 34 BFV 699 plakalı otomobile çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle Ramazan Yılmaz yaralanırken, diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralı Ramazan Yılmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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Kağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdiKağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdi
Kağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdiKağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdi
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