KAĞITHANE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Kağıthane TEM Bağlantı yolu D-100 katılımında bir otomobil yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu, D-100 katılım Okmeydanı mevkiinde çıktı. Seyir halindeki 34 SF 360 plakalı otomobilin sürücüsü, motor kısmından dumanları fark ederek aracını durdurdu. Sürücü kendini dışarı atarken, kısa sürede araç alev aldı. Alevler aracın her yanını sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın nedeniyle D-100'e bağlantı yolunda kısa bir süre trafik durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Bağlantı yolunda bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yanmış otomobilden genel ve yakın detay görüntüleri

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Yanan aracın sürücüsünden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

Cep telefonu kamerası görüntüleri

-Alev alev yanan otomobil

-Genel ve yakın detaylar

