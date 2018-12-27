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Kağıthane’de otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 05:52 | Son Güncelleme

Kağıthane’de otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Aydın yönetimindeki 35 KH 2858 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kağıthane Tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatıp bir süre sürüklenen otomobil, 10 metre sonra durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü Yavuz Aydın ile otomobilde bulunan Metin K, Gülşen Kurt ve Zarife Akgün isimli yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Yavuz Aydın ile Metin K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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4 yaralı Kağıthane otomobil trafik kazası

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