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Kağıthane’de pansiyonun 6. katından düştüğü iddia edilen genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 07:24 | Son Güncelleme

Kağıthane’de pansiyonun 6. katından düştüğü iddia edilen genç öldü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane’de bir pansiyonun 6. katından düştüğü ileri sürülen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi’ndeki 6 katlı bir pansiyonun en üst katından düştüğü iddia edilen Fuat Ülger (28) ağır yaralandı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fuat Ülger’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ülger’in cenazesi morga kaldırıldı.

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