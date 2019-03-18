Kağıthane'de park halindeki otomobil yandı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 04:30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Dünür Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Zehra Öz'e ait 07 ATE 76 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

