HABER

Kağıthane’de polis memuru, meslektaşının beylik tabancasıyla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Kağıthane’de 1 yıldır psikolojik tedavi gören ve bu sebeple silahı alınan polis memuru, meslektaşı olan ev arkadaşının beylik tabancasıyla intihar etti.Olay, 15.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Çayır Sokak’ta meydana geldi.

Kağıthane’de 1 yıldır psikolojik tedavi gören ve bu sebeple silahı alınan polis memuru, meslektaşı olan ev arkadaşının beylik tabancasıyla intihar etti.
Olay, 15.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Çayır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıldır psikolojik tedavi gören ve raporlu olan Karaköy Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Onur D.’nin silahı alınmıştı. Tedavisi devam eden memurun aynı evde kaldığı meslektaşının beylik tabancasıyla başına ateş sıkarak intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi. Kapının açılmasının ardından sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan Onur D.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ancak genç polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapattı. Çevrede inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri ise evde delil topladı.
Sesleri duyan bir genç, “Polis arkadaşının evine gelmiş. Arkadaşı bir işle uğraşırken onun silahını alıp kendini başından vurmuş. Arkadaşı da polis memuruymuş, psikolojik sorunları varmış” dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonuJandarmadan uyuşturucu operasyonu
Alanya’da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölüAlanya’da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.