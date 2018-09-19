KAĞITHANE'DE POLİSE ATEŞ AÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI

POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR Bunun üzerine araçtan inen şüphelilerden biri polise ateş açarak kaçmaya başladı. Poliste açılan ateşe karşılık verdi. Yaşanan olayda otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri aracı İzzetpaşa Caddesi üzerinde durdurdu.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracı durdurmayı başaran polis ekiplerine araçtaki şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe karşılık veren polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay, Kağıthane, İzzetpaşa Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kuştepe'de devriye gezen polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin “Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobil ile kaçmaya başladı.

9-10 EL ATEŞ EDİLDİ

Olayın görgü tanığı Samet Yankıç, “Arabanın içerisindekiler polisten kaçıyordu. Yolcu koltuğunda oturan kişi polise ateş etmeye başladı. Polislerde onun peşinden koşmaya başladı. Polise silah sıkan kişi ara sokağa kaçtı, sürücü ise polis tarafından yakalandı. Aldılar götürdüler, olayda kimse yaralanmadı. Ama 9-10 el ateş edildi. Aracı Kuştepe'den beri kovalıyorlarmış burada yakandı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Araçtan detay görüntü

-Polis ekiplerinin sokakta arama yapması

-Polis ekiplerinin araçta arama yapması

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Görgü tanığı Samet Yankıç ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

