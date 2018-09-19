Kağıthane'de polise ateş açan 2 kişi yakalandı

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracı durdurmayı başaran polis ekiplerine araçtaki şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe karşılık veren polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Kağıthane, İzzetpaşa Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kuştepe'de devriye gezen polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin “Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobil ile kaçmaya başladı.

POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri aracı İzzetpaşa Caddesi üzerinde durdurdu.

POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bunun üzerine araçtan inen şüphelilerden biri polise ateş açarak kaçmaya başladı. Poliste açılan ateşe karşılık verdi. Yaşanan olayda otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.