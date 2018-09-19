HABER

Kağıthane'de polise ateş açan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 23:48 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracı durdurmayı başaran polis ekiplerine araçtaki şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe karşılık veren polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Kağıthane, İzzetpaşa Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kuştepe'de devriye gezen polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin “Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobil ile kaçmaya başladı.

POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri aracı İzzetpaşa Caddesi üzerinde durdurdu.

POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bunun üzerine araçtan inen şüphelilerden biri polise ateş açarak kaçmaya başladı. Poliste açılan ateşe karşılık verdi. Yaşanan olayda otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

9-10 EL ATEŞ EDİLDİ

Olayın görgü tanığı Samet Yankıç, “Arabanın içerisindekiler polisten kaçıyordu. Yolcu koltuğunda oturan kişi polise ateş etmeye başladı. Polislerde onun peşinden koşmaya başladı. Polise silah sıkan kişi ara sokağa kaçtı, sürücü ise polis tarafından yakalandı. Aldılar götürdüler, olayda kimse yaralanmadı. Ama 9-10 el ateş edildi. Aracı Kuştepe'den beri kovalıyorlarmış burada yakandı" dedi.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Zehirli et verilen 6 çoban köpeği öldüZehirli et verilen 6 çoban köpeği öldü
Azeri işadamı ofisinde öldürüldü (2)Azeri işadamı ofisinde öldürüldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.