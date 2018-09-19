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Kağıthane'de polise ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayarak kaçtıkları otomobilden polise ateş açan şüphelilerin aracı, kovalamaca sonucu durduruldu - Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de "dur" ihtarına uymayarak kaçtıkları otomobilden polise ateş açtığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GK 0807 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçmaya çalışan araçtakilerle polis ekipleri arasında, bir süre kovalamaca yaşandı. Hürriyet Mahallesi İzzet Paşa Caddesi üzerine gelindiğinde, araçtan polis ekiplerine silahla ateş açıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, polis ekipleri aracı bir süre daha kovaladıktan sonra 2 şüpheliyi yakaladı.

Olayda kullanılan silahı da ele geçiren polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili emniyetin bahçesine getirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane polise silahlı saldırı

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