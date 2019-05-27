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Kağıthane'de polisin arkadaşının silahlıyla intihar ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen bir polisin, aynı evi paylaştığı ve meslektaşı olan arkadaşınım silahıyla başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen bir polisin, aynı evi paylaştığı ve meslektaşı olan arkadaşınım silahıyla başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Ekiplerin, olaya ilişkin incelemesi sürüyor. Olay, 15.45 sıralarında Kağıthane Çayır Sokak üzerinde bulunan bir eve meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören polis memuru Onur B., aynı evi paylaştığı ve meslektaşı olan arkadaşının silahıyla başına ateş ederek intihar etti. Arkadaşının bildirilmesi üzere olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, polisini olay yerinde öldüğünü tespit ederken, asayiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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