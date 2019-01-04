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KAĞITHANE'DE RALLİCİ LÜKS OTOMOBİLİYLE KAZA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 17:22 | Son Güncelleme

Kağıthane'de, rallici Can Altınok, lüks otomobiliyle zincirleme kazaya karıştı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de, rallici Can Altınok, lüks otomobiliyle zincirleme kazaya karıştı. Altınok'un kullandığı lüks araç önce bir otomobile ardında da bir minibüse çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, lüks araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Olay, İmrahor Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ralli şampiyonalarında dereceleri de bulunan Can Altınok (27), kullandığı 34 FD 5160 plakalı lüks otomobiliyle, sağ şeritten sola geçerken, Tarık Yolcu'nun kullandığı 34 ZA 0376 plakalı otomobile yandan çarptı. Kontrolden çıkan lüks otomobil yolda savrulduktan sonra bu kez de bir yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Can Altınok'un yanındaki arkadaşının hafif şekilde yaralandığı kazada lüks otomobil ile minibüste büyük çapta hasar meydana geldi.
Kazanın ardından, cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Hasarlı araçların kenara çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Ralli pilotu Can Altınok'un ilk çarptığı aracın sürücüsü Tarık Yolcu "Arkadaş, sol şeritten bir anda sağ şeride geçmeye çalıştı. Araba bana vurduktan sonra dönmeye başlayınca yanlamasına minibüsün altına girdi. Bir anda anlayamadım, bayağı bir ses, gürültü geldi. İlk başta baktığımız şey; ölü ya da yaralı var mı diye baktık. Arkadaşta sadece bir zedelenme var, çok şükür böyle bir maddi hasarla atlattık" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan lüks araçtan görüntü
-Lüks aracın hasarlı hali
-Kaza yapan araçlardan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Trafik oluşmasından detay görüntü
-Porşe sürücüsünden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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