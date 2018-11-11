HABER

Kağıthane'de silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 02:33 | Son Güncelleme

Maskeli şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, maskeli şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Boncuk Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi H.D'i silahla kovaladı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından H.D'yi silahla vuran maskeli kişi, taksiye binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı H.D ilk müdahalenin ardından İstanbul Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERMilyonlarca işçiyi ilgilendiren kararMilyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 yaralıKağıthane'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kağıhane Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü polis silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit evinde yürek burkan yazı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit evinde yürek burkan yazı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Şanlıurfa karıştı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!

Şanlıurfa karıştı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!

İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapalı

İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapalı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor

İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.