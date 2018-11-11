Kağıthane'de silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, maskeli şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Boncuk Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi H.D'i silahla kovaladı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından H.D'yi silahla vuran maskeli kişi, taksiye binerek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı H.D ilk müdahalenin ardından İstanbul Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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