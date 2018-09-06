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Kağıthane'de silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 09:28 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçak ve silahlar konuştu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) KAĞITHANE'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçak ve silahlar konuştu. Bir kişi bıçakla, bir kişi de silahla yaralandı. Olayda kullanılan silah kavganın yaşandığı sokakta bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kağıthane Zincirlidere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

GELDİĞİ ARABAYLA HASTANEYE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı ise, olay yerine geldiği otomobil ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH SOKAKTA BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada olayda kullanılan silah ve bıçağı sokakta buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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