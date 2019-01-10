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Kağıthane'de silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 01:57 | Son Güncelleme

Bir iş yerinde çıkan kavgada yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de iş yerinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki iş yerine gelen bir kişi ile iş yeri sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın da kullanıldığı kavgada şüphelinin ateş etmesi sonucu iş yeri sahibi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay yerinde boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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1 yaralı Kağıthane Polls Silahlı kavga şüpheli

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