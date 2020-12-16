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Kağıthane’de silahlı kavga: 1 yaralı

16.12.2020 23:15 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kağıthane’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheliler ekiplerin dar alan çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, daha önce aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öğrenilen Emrah K. ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi ile cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Hızla büyüyen tartışma da silahını çeken şüpheli şahıs, Emrah K.’yi dizinden vurarak yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı Emrah K. ise olayın yaşandığı yere yakın bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Civarda silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvelik önlemi aldı. Lüks cipine binerek yanındaki arkadaşı ile kaçan şahıs Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği’nin yaptığı dar alan çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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