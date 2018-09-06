HABER

Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 01:41 | Son Güncelleme

Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlidere Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibileri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul'da şimşekli geceİstanbul'da şimşekli gece
Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklamaAvukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Kağıthane silahlı bıçaklı kavga

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Şimşekler geceyi aydınlattı

Kahramanmaraş'ta tamir etmek için girdiği taş kırma makinesinde sıkışan usta feci şekilde öldü!

Kahramanmaraş'ta tamir etmek için girdiği taş kırma makinesinde sıkışan usta feci şekilde öldü!

Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar var

Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar var

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.