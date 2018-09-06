Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlidere Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibileri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

