Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de mahalle bekçisiyle bir vatandaş arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki bir börekçide karşılaşan bekçi ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Havaya ateş eden O.E. mahalle bekçisi tarafından vurularak yaralandı. Olay sırasında börekçide bulunan bir vatandaş da seken kurşunlardan yaralandı.

2 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

