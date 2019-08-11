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Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Mahalle bekçisiyle bir vatandaş arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de mahalle bekçisiyle bir vatandaş arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki bir börekçide karşılaşan bekçi ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Havaya ateş eden O.E. mahalle bekçisi tarafından vurularak yaralandı. Olay sırasında börekçide bulunan bir vatandaş da seken kurşunlardan yaralandı.

2 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Silahlı kavga

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