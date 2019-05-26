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Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir internet kafe önünde oturanlara silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aşkım Sokak'ta bulunan internet kafe önünde oturanlara silahla ateş açan şahıs, daha sonra beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnternet kafe sahipleriyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kağıthane silahlı yaralama

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