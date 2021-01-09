HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane’de silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti

Kağıthane’de silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti

09.01.2021 22:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de silahlı saldırıya uğrayan bir ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Kağıthane’de silahlı saldırıya uğrayan bir ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ticari taksi şoförü Ferhat Basın, sokakta aracını durdurduğu anda kendisini takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan şahıs geldiği araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, olayın yaşandığı sokakta oturan Ferhat Basın’ın kardeşi kurşun seslerini duyarak dışarıya çıktı ve abisinin vurulduğunu gördü. Kardeşi tarafından Kağıthane Devlet Hastanesi’ne götürülen Ferhat Basın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Öte yandan saldırgan şahsın Ferhat Basın’ı kurşun yağmuruna tutmasının ardından araca binerek kaçması ve cep telefonunu yere düşürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Cinayete şahit olan bir vatandaş ise saldırganın 5 el ateş ettiğini ve küfür ederek uzaklaştığını ardından olay yerinden kaçtığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?

En Çok Okunan Haberler

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme davasında 21 sanığa yakalama kararı

15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme davasında 21 sanığa yakalama kararı

Tepki çeken görüntüler! 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktılar

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

Antalya'da korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

Antalya'da korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Çekmeköy’deki 45 bin liralık soygunun görüntüleri ortaya çıktı

45 bin liralık soygun kamerada!

Magandalığın böylesi! Kütahya'da trafik levhalarını hedef tahtasına çevirdiler

Magandalığın böylesi! Trafik levhalarını hedef tahtasına çevirdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.