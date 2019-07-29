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Kağıthane’de şizofreni hastası kadın mahalleyi ayağa kaldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kağıthane’de şizofreni hastası olduğu öğrenilen bir kadın pencereden bağırarak mahalleli ayağa kaldırdı.

Kağıthane’de şizofreni hastası kadın mahalleyi ayağa kaldırdı

Kağıthane’de şizofreni hastası olduğu öğrenilen bir kadın pencereden bağırarak mahalleli ayağa kaldırdı. Sağlık ekiplerine de bıçak çeken kadın, polis ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu güçlükle evden çıkartılıp tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kadın binadan çıkartılırken, “İmdat, beni kaçırıyorlar” diye bağırdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aygül Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın 3. katında kızıyla yaşayan Remziye A., sabah saatlerinde pencereden bağırmaya başladı. Karşı komşularını ayağa kaldıran kadın bir süre sonra içeriye girdi. Ancak, kadın bu kez de evin içerisinde kızına bağırmaya başladı. Annesinin sağlık durumundan endişelenen kız, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bıçakla direnip “intihar ederim” dedi
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının sakinleştirmek istedi. Buna izin vermeyen kadın, mutfaktan eline bıçak alarak direnmeye başladı ve içeriye girerseniz intihar ederim dedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin de geldiği olayda, polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. O esnada itfaiye ise kadının intihar olasılığına karşı binanın önüne hava yastığı açtı.

“İmdat! Adam kaçırıyorlar” diyerek polise direndi
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, çığlık çığlığa bağırdı. Mahallelinin ayağa kalktığı olayda şizofreni hastası kadın, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye konularak güçlükle binadan indirildi. Sedye yatağına konulan kadın polis ekiplerine, “İmdat! Adam kaçırıyorlar” diye bağırdı. Kadının kızı ise, yaşananlar gözyaşlarıyla izledi. Binadan aşağıya indirilen kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kağıthane’de şizofreni hastası kadın mahalleyi ayağa kaldırdı

Kağıthane’de şizofreni hastası kadın mahalleyi ayağa kaldırdı

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