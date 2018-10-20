Kağıthane'de şoför maganda kurşunuyla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir kişinin kullandığı otomobilin direksiyonunda maganda kurşunuyla yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Sadabad Viyadüğü çevresinden ateşlendiği tahmin edilen mermi, Okmeydanı istikametine ilerleyen 34 J 2381 plakalı otomobilin ön camından girerek sürücüsü Moiz Mayorkas'ın omzuna isabet etti. Aracını emniyet şeridine park eden sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, viyadük çevresinde incelemelerde bulunurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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