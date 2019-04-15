HABER

KAĞITHANE'DE SOKAK ORTASINDA CİNAYET (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 07:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA  Kağıthane'de sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA
Kağıthane'de sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak ortasında iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Olayda Mesut Toptaş adlı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçtı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Polis ekiplerinin gelişi
-Yerde yatan kişi
-Yerdeki tabanca
-Sağlık ekiplerinin gelişi
-Sağlık ekiplerinin yerdeki kişiyi kontrol etmesi
-Genel ve detaylar

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı! Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı!
2019 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?2019 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

CHP'den Maltepe açıklaması

CHP'den Maltepe açıklaması

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı: 1 yaralı

Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı!

2019 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeni Askerlik Sistemi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? Ne Gibi Değişiklikler Olacak? İşte 2019 Tek Tip Askerlik Sistemindeki Son Gelişmeler…

Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Ankara'da özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

ABD'de şiddetli kasırga ve seller 8 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'nin güneyi şiddetli kasırga ve sele teslim! 8 ölü

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.