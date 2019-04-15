Kağıthane'de sokak ortasında cinayet(1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak ortasında iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Olayda Mesut Toptaş adlı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçtı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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