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Kağıthane’de sokak ortasında silahlı dehşet

01.02.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de bir şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Kağıthane’de bir şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay sabah 09.00 sıralarında Nurtepe Çilek Sokak’ta yaşandı. Silahlı saldırgan, sokakta bekleyen bir vatandaşı bacağından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan vatandaş kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansa konularak hastaneye kaldırılıdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan polis ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek saldırganın eşkalini belirledi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kağıthane’de sokak ortasında yaşanan silahlı dehşet, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta bekleyen şahsın yanına gelen saldırgan, bacaklarına doğru ateş ediyor. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ise yere yığılıyor.

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