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Kağıthane'de spor salonunda yangın 

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, bir spor salonunun tavanında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Kağıthane'de spor salonunda yangın 

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL(DHA)-KAĞITHANE'de, bir spor salonunun tavanında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonunda maddi hasar meydana geldi.
Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi Sefa Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katındaki spor salonunda, saat 16.10 sıralarında, tavanda izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Bu sırada salonda spor yapanlar, kendilerini dışarı attı.
Salon çalışanları, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmelerine rağmen yangın büyüdü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışmaları ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu spor salonunda maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında içerde spor yaptığı öğrenilen bir kadın itfaiyenin çalışmalarını izlerken fenalaştı. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan kadına oksijen verildi.

(Geniş haber) Kağıthane'de spor salonunda yangın (Geniş haber) Kağıthane'de spor salonunda yangın (Geniş haber) Kağıthane'de spor salonunda yangın (Geniş haber) Kağıthane'de spor salonunda yangın

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