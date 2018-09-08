HABER

KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ VALİZDEN GÖRÜNTÜ ALMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 18:26 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA Kağıthane'de, yol kenarına bırakılan valiz nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA
Kağıthane'de, yol kenarına bırakılan valiz nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı. Fünyeyle patlatılan valizden giysi çıkarken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekme yarışına girdi.
Olay saat 17.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarına bırakılmış bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞIN YAYIN YARIŞI
Polisin çevrede güvenlik önlemi almaya başlamasının ardından meraklı vatandaşlar da olay yerine akın etti. Polisin çalışmalarını izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla da görüntü ve fotoğraf çekme yarışına girdi. Bazı vatandaşların sosyal medyaya canlı yayın yaptığı görüldü.

GİYSİ ÇIKTI
Bomba imha uzmanı polis tarafından fünyeyle patlatılan valizden giysi çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü:
-Etrafta toplanan meraklı kalabalık
-Cep telefonuyla görüntü çekenler
-Bomba imha uzmanının çalışmaları
-Fünye yerleştirilen valizin patlatılması
-Valizden çıkan giysiler
-Yolun trafiği açılması
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
Türkiye'nin en büyük kum parkı Sivas'ta açıldıTürkiye'nin en büyük kum parkı Sivas'ta açıldı
İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!

Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.