Kağıthane'de şüpheli valizden görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

KAĞITHANE'DE, yol kenarına bırakılan valiz nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı. Fünyeyle patlatılan valizden giysi çıkarken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekme yarışına girdi.

Olay saat 17.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarına bırakılmış bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞIN YAYIN YARIŞI

Polisin çevrede güvenlik önlemi almaya başlamasının ardından meraklı vatandaşlar da olay yerine akın etti. Polisin çalışmalarını izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla da görüntü ve fotoğraf çekme yarışına girdi. Bazı vatandaşların sosyal medyaya canlı yayın yaptığı görüldü.

GİYSİ ÇIKTI

Bomba imha uzmanı polis tarafından fünyeyle patlatılan valizden giysi çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

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