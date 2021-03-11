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Kağıthane’de tacizciyi darp eden şahıslar konuştu

11.03.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de tacizci olduğu iddia edilen bir şahsı sokakta yürüdüğü esnada tekme ve yumruklarla darp eden şahıslar o anları anlattı.

Kağıthane’de tacizci olduğu iddia edilen bir şahsı sokakta yürüdüğü esnada tekme ve yumruklarla darp eden şahıslar o anları anlattı. Darpçılardan Ömer Arslan, o anda küçük çocukların gözlerinin önüne geldiğini belirterek, “Yakalayınca bir güzel dövdük, yapılması gerekeni yaptık” dedi.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, semtte yaşayan 40 yaşlarındaki Erdoğan isimli bir şahıs mahalledeki küçük çocukları rahatsız etmeye başlamıştı. Şahsın tacize varan rahatsızlığının devam etmesi üzerine semtteki vatandaşlar, akşam saatlerine sokakta yürüyen şahsı kovalamaya başlamıştı. Durumu fark etmesi üzerine elindeki poşetleri yere bırakarak kaçmaya başlayan şahıs, semtteki vatandaşlar tarafından sıkıştırıldıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edilmişti. Dakikalarca dövülen şahıs vatandaşların elinden kurtularak kaçmıştı. Güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, hem darp edilen şahsın hem de darpçı şahısların olay hakkında emniyete şikayette bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

“Yakalayınca bir güzel dövdük, yapılması gerekeni yaptık”
Konuyla alakası şahsı hem darp eden hem de görüntüleyen Ömer Arslan, “Videoyu çektiğimiz akşam tesadüf üzerine denk geldik. Bu arkadaştan semtte baya şikayet vardı. Birkaç ailede mağdurdur. İnsanlara ve küçük çocuklara tacizde bulunuyor. Semtte bunları kabullenmemiz mümkün değil. Böyle şahısları burada istemiyoruz, bunun gibi birkaç kişi daha var. Emniyetin desteğiyle de bu tür eylemleri yapacağız. Bizi gördüğü zaman panikledi, kaçarken bizde kovaladık ve yakaladık. Yakalayınca bir güzel dövdük. Yapılması gerekeni yaptık. Tam da dövemedik, istediğim gibi olmadı” dedi.

“O anda küçük çocuklar gözümüzün önüne geldi”
“Emniyet İnşallah gerekli cezasını verir. Vermezse de biz gereğini yapacağız” diyen Arslan, “O an kayıt aldık, çünkü yarın bir emniyette gasp etti cebimden parayı aldı demesin diye. O anda küçük çocuklar gözümüzün önüne geldi. Onun da öfkesiyle baya bir kızdık. Şiddetli bir şekilde olması gerekeni yaptık. Emniyete daha önceden ailelerde 13-14 kez kaydı var ancak herhangi bir şey olmadı. Mahalleli durumdan bıktı, bizde rahatsızız. Bizden öncede bunu dövenler olmuş. Gerekli şekilde ciddiye alınsın diye video kaydı aldık” ifadelerini kullandı.

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