KAĞITHANE'DE TAHLİYE EDİLEN EVLERİNDEN DEĞERLİ EŞYALARINI ALDILAR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA / İSTANBUL(DHA)

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta 4 katlı binanın çökmesi ve bir binanın da yıkılması sonucu, riskli bölgede bulunan evlerden tahliye edilen vatandaşlar, Afet Koordinasyon Merkezi tarafından verilen 20 dakikalık izinle evlerine girebildi. Görevlilerin denetiminde evlerinden temel ihtiyaç malzemeleriyle birlikte değerli eşyalarını alan vatandaşlar 20 dakikanın ardından evlerinden çıktılar.

Evindeki muhabbet kuşunu alan 42 yaşındaki Gülcan Bilgin, “Polisler izin verdi. Kıyafetlerimizi aldık. Şimdi otele gideceğiz. Bir hafta sonra, analizlerden sonra eve girip girmeyeceğimiz belli olacak. Otele gidiyoruz ama nihayet kuşumuzu aldık." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların evlere girişi ve çıkışı

-Röportaj

