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Kağıthane'de tahliye edilen evlerinden değerli eşyalarını aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta 4 katlı binanın çökmesi ve bir binanın da yıkılması sonucu, riskli bölgede bulunan evlerden tahliye edilen vatandaşlar, Afet Koordinasyon Merkezi tarafından verilen 20 dakikalık izinle evlerine girebildi.

Kağıthane'de tahliye edilen evlerinden değerli eşyalarını aldılar

Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta 4 katlı binanın çökmesi ve bir binanın da yıkılması sonucu, riskli bölgede bulunan evlerden tahliye edilen vatandaşlar, Afet Koordinasyon Merkezi tarafından verilen 20 dakikalık izinle evlerine girebildi. Görevlilerin denetiminde evlerinden temel ihtiyaç malzemeleriyle birlikte değerli eşyalarını alan vatandaşlar 20 dakikanın ardından evlerinden çıktılar.
Evindeki muhabbet kuşunu alan 42 yaşındaki Gülcan Bilgin, “Polisler izin verdi. Kıyafetlerimizi aldık. Şimdi otele gideceğiz. Bir hafta sonra, analizlerden sonra eve girip girmeyeceğimiz belli olacak. Otele gidiyoruz ama nihayet kuşumuzu aldık." dedi.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de tahliye edilen evlerinden değerli eşyalarını aldılarKağıthane'de tahliye edilen evlerinden değerli eşyalarını aldılarKağıthane'de tahliye edilen evlerinden değerli eşyalarını aldılarKağıthane'de tahliye edilen evlerinden değerli eşyalarını aldılar

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