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Kağıthane'de tartıştığı kişiyi karnından vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'deki aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan kavgada, mahalle bekçisi olduğu iddia edilen kişi, tartıştığı kişiyi karnından vurdu.

Kağıthane'de tartıştığı kişiyi karnından vurdu

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE'deki aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan kavgada, mahalle bekçisi olduğu iddia edilen kişi, tartıştığı kişiyi karnından vurdu. O sırada yoldan geçen bir kişi de seken kurşundan bacağından yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay Kağıthane Ortabayır Mahallesi, Talatpaşa Caddesi’nde bulunan bir börekçi dükkanında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mesaisi biten gece kartalları olarak bilinen mahalle bekçisi, arkadaşıyla kahvaltı yapmak için börekçi dükkânına geldi. Bir süre sonra aynı yere daha önceden kendisiyle husumetli olduğu iddia edilen Oğuz Erkan da girdi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmada Oğuz Erkan belindeki silahı çıkartarak dükkanın içinde havaya bir el ateş etti. Tartışmanın dışarıda kavgaya dönüşmesi üzerine, mahalle bekçisi olduğu iddia edilen kişi Oğuz Erkan’a ateş etmeye başladı. Erkan karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken o sırada caddede bulunan Ümit Sarı ise seken kurşunla bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Oğuz Erkan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de tartıştığı kişiyi karnından vurduKağıthane'de tartıştığı kişiyi karnından vurduKağıthane'de tartıştığı kişiyi karnından vurduKağıthane'de tartıştığı kişiyi karnından vurdu

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