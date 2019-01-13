HABER

Kağıthane'de telefon hırsızı kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 10:31 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de cep telefonu hırsızlı güvenlik kameralarına yakalandı.

Kağıthane'de telefon hırsızı kameraya yakalandı

İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de cep telefonu hırsızlı güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Kağıthane, Sultanselim Mahallesi Şahinler Caddesi üzerinde bulunan elektronik eşya servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana telefonla konuşarak giren bir kişi çalışanların yoğunluğunu fırsat bilerek masanın üzerine şarja bırakılmış telefonu önce telefonu kendine çekti. Ardından telefonu alıp soğukkanlı bir şekilde dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de telefon hırsızı kameraya yakalandıKağıthane'de telefon hırsızı kameraya yakalandıKağıthane'de telefon hırsızı kameraya yakalandı

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Konya'da polisten kumar baskınıKonya'da polisten kumar baskını
Ankara'da hırsız polis kovalamacası kazayla bitti: 6 yaralıAnkara'da hırsız polis kovalamacası kazayla bitti: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.