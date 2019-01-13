Kağıthane'de telefon hırsızı kameraya yakalandı

İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de cep telefonu hırsızlı güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Kağıthane, Sultanselim Mahallesi Şahinler Caddesi üzerinde bulunan elektronik eşya servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana telefonla konuşarak giren bir kişi çalışanların yoğunluğunu fırsat bilerek masanın üzerine şarja bırakılmış telefonu önce telefonu kendine çekti. Ardından telefonu alıp soğukkanlı bir şekilde dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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