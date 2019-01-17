KAĞITHANE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kağıthane'de sapağı kaçıran sürücü son anda dönmek isteyince, kaldırıma çarparak takla attı. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye gitmek yerine aracın kaldırılışını izledi.

Cendere Caddesi'nde saat 02:00 sıralarında meydana gelen kazada Yunus Erdoğan'ın kullandığı 34 TN 1619 plakalı otomobil Çağlayan-Kağıthane Merkez Mahalle sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İddiaya göre, Kağıthane istikametinden, Seyrantepe'ye doğru giderken sapağı kaçırdı. Son anda dönmeye çalışan Erdoğan'ın kullandığı otomobil, ortada bulunan kaldırıma çarparak takla attı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Erdoğan kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Erdoğan, ambulanstan inerek kaza yaptığı otomobilinin olay yerinden kaldırılışını izledi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-BElediye ekiplerinin dökülen akaryakıtın üzerine kum dökmesi

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Kaza yapan Yunus Erdoğan'ın aracın yanındaki görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

