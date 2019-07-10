Kağıthane'de trafik kazası

İSTANBUL (AA) -Kağıthane’de sürücüsünün kalp spazmı geçirdiği iddia edilen panelvan aracın, seyir halindeki özel halk otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi’nde, kalp spazmı geçirdiği ileri sürülen K.A’nın kullandığı 34 ZE 1662 plakalı panelvan araç, kontrolden çıkarak seyir halindeki C.A.nın kullandığı 34 KA 4188 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Çapma nedeniyle panelvan araç sürücüsü K.A. ve yanındaki bir kişi ile otobüste bulanan M.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Panelvan araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise caddede güvenlik önlemi alarak araç trafiğini kontrollü şekilde sağladı.

