Kağıthane'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında biri İran uyruklu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 MV 0794 plakalı otomobil ile 34 FH 1688 plakalı araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan O.Y ile İran uyruklu S.M.Y. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan yol, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

