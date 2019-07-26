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Kağıthane'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 05:38 | Son Güncelleme

Kağıthane'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Hasdal Okmeydanı bağlantı yolunda Okmeydanı istikametine seyreden Mahmut U'nun kullandığı 34 BN 0096 plakalı minibüs, Sadabad viyadüğü mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda aksayan ulaşım minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane polis trafik kazası

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