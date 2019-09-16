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Kağıthane'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 04:27 | Son Güncelleme

Kağıthane'de trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de TEM Otoyolu’nda, kavşak girişinde yan şeride geçen otomobilin, panelvan araca çarpması sonucu Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Alibeyköy Kavşağı Ankara istikametinde, Mustafa K., idaresindeki 34 LC 4277 plakalı otomobil, Suriyeli Osman Y. yönetimindeki 34 MF 4243 panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç, savrularak devrildi.

Kazada, devrilen panelvanın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan yoldaki trafik, hasarlı araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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4 yaralı Kağıthane TEM Otoyolu trafik kazası

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