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Kağıthane’de trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü

19.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de süratli bir şekilde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, dönüş yapan araca çarpınca ortalık savaş alanına döndü.

Kağıthane’de süratli bir şekilde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, dönüş yapan araca çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü alanının dış duvarının yıkıldığı ve elektrik direğinin devrildiği kazada, tekerleği kopan araçta kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 09.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 BK 3368 plakalı araç kırmızı ışıkta geçti. Otomobil o esnada dönüş yapan 34 SA 5745 plakalı araca önden çaparak savruldu. Savrulan araç önce Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü alanının dışındaki beton duvara çarpıp yıktıktan sonra elektrik direğini devirdi. Tekrardan savrulan araç yol ortasında durabildi. Kaza sonucu duvara çarpan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise hafif yaralı kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik tek taraflı olarak durdu.

Ortalık savaş alanına döndü
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri elinden yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilin lastiği koparken ve motoru ise dağıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Kazaya karışan diğer sürücü, “Ben kavşaktan dönüş yaparken, bana yeşil yandı. 1 saniye falan bekledim, dönerken son sürat geldi ve bana vurarak buraya savruldu. Ben o şokta ne olduğunu göremedim. Lastikleri koptu, benim hatam kırmızıda geçti diye de kabul etti. Hafif şekilde yaralandı” dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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